Montagsmusik mit Duo JazzLust

Das Duo JazzLust Classics aus Dresden gestaltet die Montagsmusik im Kirchgarten an der Christophoruskirche am Montag, 21. September, 18 Uhr. In der Besetzung mit Micha Winkler (Posaune/Tuba) und Silke Krause (Klavier/Akkordeon) erklingen klassische und traditionelle Stücke – virtuos, neu interpretiert mit Elementen aus Klassik und Jazz. Bei Regen wird das Konzert in die Festscheune der Alten Remise verlegt.