Tiefurt. The Playfords stellen ihr neues Programm in Tiefurt vor.

Garlic & Onions, also Knoblauch und Zwiebeln, heißt das aktuelle Programm des Weimarer Alte-Musik-Ensembles The Playfords. Am Montag, 13. Juli, ist das Ensemble damit bei der Tiefurter Montagsmusik zu Gast. Das Konzert beginnt um 18 Uhr im Hof der Christophorus-Kirche. Bei Regen entfällt das Konzert. Eintritt frei, die Veranstalter bitten um Spenden.