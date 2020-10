Mühlgraben vom Wildwuchs befreit

Dem nächsten hohen Wasserstand der Ilm dürften die Anwohner des Kromsdorfer Mühlgrabens mit größerer Gelassenheit entgegen blicken, als es zuletzt der Fall war. Knapp 30 Männer und Frauen waren mit Rechen, Harken, Mini-Traktoren und verschieden großen Hängern dem Aufruf von Orteilräten aus Kromsdorf Nord gefolgt und nahmen sich des Grabens am Samstag an.

Ausgesucht hatten sie sich für die erste Herbstaktion dieser Art den Bereich des Mühlgrabens am Zufluss zur Ilm nahe des Sportplatzes und arbeiteten sich – rechts und links des ehemaligen Fischkastens – bis weit hinter der Brücke am Spielplatz vor. Eigentlich war der Arbeitseinsatz bereits für das Frühjahr geplant, wurde dann aber coronabedingt abgesagt. Ganz bleiben lassen wollten die Kromsdorfer ihn in diesem Jahr aber nicht. „Es muss was gemacht werden“, betonte Kerstin Sonnenstedt. Sie war mit Horst Scheer, der wie sie im Orteilrat die Interessen von Kromsdorf Nord vertritt, die Initiatorin der Gemeinschaftsaktion.

Im Vorfeld und auch noch während der Einsatz lief, war Achim Zaubitzer der Mann fürs Grobe: Mit der Motorsäge beseitigte er am und im Bachlauf unerwünschten Wildwuchs in Form von Ästen, Bäumchen und Buschwerk. Die Helferinnen und Helfer waren drei Stunden lang ununterbrochen damit beschäftigt, vor allem Laub und Äste aus dem Mühlbach zu fischen, aber ebenso Unrat. Dabei arbeiteten sie meist direkt im Bachlauf stehend.

Zehn Hänger voller Holz und Unrat kamen beim Einsatz zusammen

Horst Scheer war nahe des Zulaufs zur Ilm im Einsatz. Foto: Susanne Seide

Was die Männer und Frauen mit ihrer Hände Kraft zusammentrugen und am Bachlauf ablegten, holten andere Truppenteile regelmäßig ab und verluden das Holz nach dem Häckseln auf die Hänger. Mindestens zehn Hänger seien wohl voll geworden, schätzte Kerstin Sonnenstedt. Alles wurde zum Brennplatz am Schloss gefahren – auch wenn das Holz in diesem Jahr nicht am gemeinsamen gemütlichen Feuerchen angezündet werden kann.

Alles Unerwünschte im Mühlbach sorgt bei hohem Wasserstand der Ilm für einen Rückstau. Der Gemeindearbeiter allein könne es nicht schaffen, den Bach regelmäßig frei zu halten, sagte Kerstin Sonnenstedt. Über den Hochwasserschutz hinaus sollten die Arbeiten auch dazu dienen, den Bereich des Ilmtal-Radweges und das Umfeld des großen Spielplatzes attraktiver zu machen.

Der Mühlbach trägt seinen Namen nicht von ungefähr, weiß Kerstin Sonnenstedt. Er kommt wie die Ilm aus Tiefurt und trieb einst eine Mühle an. In einer alten Chronik des Kreises Weimar-Landes ist vermerkt, dass die besagte Mühle bereits im 16. Jahrhundert erwähnt worden ist. Sie habe, so heißt es dort weiter, am Ende des 19. Jahrhunderts für das Schloss und einen Teil des Dorfes Elektrizität geliefert. Der Betrieb sei aber im Jahr 1961 eingestellt worden.

Nach dem Arbeitseinsatz gab es unter anderem an der Schwengelpumpe in der Dorfstraße Bratwürste vom Rost. Die Pumpe und die Anwohner waren selbst im Jahr 2013 stark vom Hochwasser betroffen. Seinerzeit stand die gesamte Straße unter Wasser.