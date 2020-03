Müll nur in Abfalltüte in die Tonne

Weimar. Um auch während der Corona-Krise eine funktionsfähige Abfallentsorgung sicherzustellen, hat der Weimarer Kommunalservice die Bürger um besondere Unterstützung gebeten. Schließlich sei es nicht auszuschließen, dass die städtischen Müllwerker in nächster Zeit auch mit medizinisch und hygienisch risikobehaftetem Abfall umgehen müssen. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Der Kommunalservice hat darauf verweisen, sämtliche Restabfälle, die in die Hausmülltonne gehören, in fest verschlossenen Abfalltüten zu entsorgen und nicht lose in die Tonne zu werfen. Außerdem erneuerte der Entsorger seine Bitte, den Wertstoffhof in der Industriestraße nicht zu überlasten. Da derzeit im Rahmen der Corona-Notfall-Planung Personal vom Wertstoffhof in andere Bereiche des Kommunalservice umgeschichtet werde, solle die Entsorgung von Sperrmüll, Elektroschrott oder Grünschnitt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Die derzeit nötigen Maßnahmen seien indes keine Rechtfertigung dafür, Müll illegal in der Landschaft zu entsorgen, so der mahnende Hinweis des Kommunalservice. red