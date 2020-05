Weimar. Am 12. Internationalen Tag der Pflege standen am Dienstag auch am Weimarer Klinikum Pflegekräfte und Hebammen im Mittelpunkt.

Musik und Erdbeereis zum Internationalen Tag der Pflege

Der internationale Tag der Pflege richtete die Aufmerksamkeit am Dienstag auf jene Kräfte, die nicht nur, doch ganz besonders in der Coronakrise stark gefordert sind. „Nursing the world to health“, die Welt gesund pflegen, lautet das Motto 2020. Der Weltbund der Krankenschwestern und -pfleger weist damit auf die Bedeutung der professionellen Pflege hin. Auch die Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung des Sophien- und Hufeland-Klinikums griffen das Thema auf und überraschten die Mitarbeitenden musikalisch und kulinarisch.

Anstelle eines großen Konzertes intonierten Mitglieder der Staatskapelle Weimar ein Freiluft-Konzert in Zwei-Mann Besetzung und erfreuten damit nicht nur Pflegekräfte und Hebammen, sondern auch Patienten. Dazu spendierte die Klinikleitung den Beschäftigten einen Erdbeereisbecher: „Eine kleine Geste für die größte Berufsgruppe unseres Klinikums“, sagte Geschäftsführer Tomas Kallenbach. „Gerade in der gegenwärtigen Pandemie haben Pflegekräfte gemeinsam mit Ärzten und anderen Mitarbeitern des Klinikums an einem Strang gezogen und zur bisherigen Beherrschung der Situation in Weimar beigetragen.“ Ärztliche Expertise durch zuwendungsorientierte Pflege auf höchstem fachlichen Niveau zu unterstützen, bleibt nach den Worten von Tomas Kallenbach „auch weiterhin ein wichtiges Ziel unseres evangelischen Krankenhauses.“

Der Internationale Tag der Pflegenden wird stets am 12. Mai begangen, dem Geburtstag der britischen Krankenpflegerin Florence Nightingale (1820-1910), Pionierin der modernen Krankenpflege, deren 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2020 deshalb zum weltweiten Jahr der professionell Pflegenden und Hebammen erklärt.