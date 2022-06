Musik- und Gesprächsabend über Klaus Renft in Weimar

Weimar. Zu einem Renft-Abend mit Musik und Gesprächen lädt das Kranichfelder Baumbachhaus ein. Ende Juni wäre die DDR-Rocklegende 80 Jahre alt geworden.

Zu einem Musik- und Gesprächsabend über die Ostdeutsche Rocklegende Klaus Renft lädt das Kranichfelder Baumbachhaus am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr ein. Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck, der bereits mit Renft zusammen musizierte, nimmt seinen 80. Geburtstag zum Anlass, selten gezeigte Fotos und Originaldokumente aus dem Privatarchiv zu zeigen. Dabei will Schirneck auch über die Bedeutung des verstorbenen Rockmusikers in Deutschland sprechen.

Die DDR, aber auch private Geschichten aus seinem bewegten Leben, sollen an dem Abend im Fokus stehen. Klaus Jentzsch alias Renft wurde am 30. Juni 1942 in Jena geboren, wuchs in Gernewitz auf und starb am 9. Oktober 2006 in Löhma im Saale-Orla-Kreis. In den 1970er-Jahren gehörte Renft zu den bekanntesten Bands in der DDR. Wegen ihrer systemkritischen Texte war die künstlerische Tätigkeit stets von zeitweiligen Auftrittsverboten begleitet. 1975 verfügten die DDR-Behörden schließlich die Auflösung der Band. Klaus „Renft“ Jentzsch wurde daraufhin mitsamt seiner griechischen Frau aus der DDR entlassen. Nach der friedlichen Revolution kehrte er in seine Thüringer Heimat zurück. Am 9. Oktober 2006 verlor er den Kampf gegen den Darmkrebs. Der Eintritt ist zur Veranstaltung ist frei.