Musikkabarett mit Andreas Kuch

„Lassen sie ihr Leben nicht unbeaufsichtigt!“, empfiehlt Andreas Kuch in seinem Musikkabarett-Programm, mit dem er am Sonntag, 2. Februar, 19 Uhr, im Projekt Eins an der Schützengasse 2 zu Gast ist. Andreas Kuch ist ein Grenzgänger, ein Heimatloser, ein Wanderer zwischen den Welten. Er will sich nicht auf ein Instrument, eine Stilistik, ein Tätigkeitsfeld festlegen, – er ist Pianist, Klavierbegleiter, Beatboxer, Bassist, Sänger, Komponist für Theater, Chorarrangeur, Songwriter. Präsentiert wird der Abend vom DIKuK. red