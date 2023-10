Nach Ausladung in Nürnberg: Egon Flaig holt Vortrag in Ettersburg nach

Weimar. Der Rostocker Althistoriker ist nächster Gast beim Ettersburger Gespräch. Der nicht unumstrittene Autor spricht über politische Freiheit.

Die Polis und der europäische Republikanismus macht der Althistoriker Egon Flaig am kommenden Dienstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr, zu seinem Thema beim nächsten Ettersburger Gespräch im Weißen Saal des Schlosses. Er sagt, „Freiheit ist die wichtigste Leitidee der westlichen Kultur. Sie wird als Leitidee zunehmend abgelehnt. Also ist Rückbesinnung angesagt.“ Dem schließt sich ein Gespräch mit Peter Krause an.

Egon Flaig hatte bis zu seiner Emeritierung die Professur für Alte Geschichte an der Universität Rostock inne. Erschienen sind von ihm neben Fachliteratur unter anderem die Bücher „Weltgeschichte der Sklaverei“ (2009), „Gegen den Strom. Für eine säkulare Republik Europa“ (2013) und „Die Niederlage der politischen Vernunft. Wie wir die Errungenschaften der Aufklärung verspielen“ (2017). Für seine rechtskonservativen Positionen zum Islam und zur Flüchtlingspolitik gilt er als umstritten. Ein im Juli dieses Jahres geplanter Vortrag an der Universität Nürnberg wurde von der Hochschule wieder abgesagt.

Seinen Vortrag über die Geschichte der politischen Freiheit soll Egon Flaig nun in Ettersburg nachholen können.

Tickets für 8 Euro gibt es unter: schlossettersburg.de