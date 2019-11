Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Schlammkommt Regen

Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Die Wahrheit dieser alten Weisheit wurde mir am Wochenende mal wieder vor Augen geführt. Denn als ich am Samstagnachmittag von meiner ersten Runde durch den Kreis kam, sah mein Einsatzfahrzeug aus, als hätte ich damit ein frisch gepflügtes Feld durchquert. Es waren in Wirklichkeit zwar nur ein paar mittelmäßig befestigte Waldwege bei Großschwabhausen, aber egal. „Da wär’s gut, wenn noch mal richtig Regen kommt, dann krieg ich wenigstens die Reifen ein bisschen sauberer“, dachte ich mir so.

Am Sonntagvormittag ward mir dieser Wunsch erfüllt. Tatsächlich spülte meine Fahrt zu einem Außentermin das Gröbste wieder einigermaßen runter. Aber mal ehrlich: Ein schöner sonniger Herbsttag wäre mir dann doch lieber gewesen als diese nasse Waschküche.