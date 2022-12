Nach Sprengstoff-Drohung im Atrium: Polizei stößt auf der Suche nach Bomben auf Zufallsfund

Weimar. Am Mittwochvormittag hat die Polizei das Grundstück des Tatverdächtigen, der drohte, im Weimarer Atrium Sprengstoff zu zünden, durchsucht. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Nachdem die Polizei Weimar durch den Sozialpsychiatrischen Dienst am Dienstag auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam gemacht wurde, der drohte, im Weimarer Atrium Sprengstoff zu zünden, kam es am Dienstagabend auf dem Gartengrundstück des Tatverdächtigen nahe Belvedere zu einem Großeinsatz. Die mit Helm, Schutzwesten und Maschinenpistolen ausgestatteten Beamten scherten das Grundstück ab und konnten dabei auch den Tatverdächtigen antreffen. Dieser habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen und wurde alsdann zur Befragung in die Polizeiinspektion Weimar gebracht.

Während der Ermittlungen und der Befragung wurde klar, dass für das Atrium in Weimar keine konkrete Gefahr bestand, eine etwaiger Sprengsatz nicht oder noch nicht in dem Kaufhaus deponiert wäre, teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Jena am Mittwochmittag mit. Daher wurde das Centermanagement des Einkaufszentrums zwar informiert, von einer Evakuierung des Atriums aber abgesehen, auch um eine Massenpanik zu vermeiden, so der Sprecher der Polizei.

Mann leidet offenbar an psychischen Erkrankungen

Stattdessen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige offenbar unter psychischen Erkrankungen leidet, in diesem Rahmen der Polizei schon mehrfach aufgefallen sei. Verbindungen zu weiteren Vergehen im Umfeld der Gartenanlage werden derzeit geprüft.

„Die Lage war dennoch recht unklar“, erläutert der Sprecher die Situation der Einsatzkräfte am Dienstagabend. Eine Bedrohung gänzlich ausschließen, konnten die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht. Vor allem nicht mit Blick auf mögliches explosives Material auf dem Gartengrundstück oder gar Sprengfallen. Aufgrund der Gefahrenlage und auch wegen des unwegsamen Geländes entschlossen sich die Beamten, das Grundstück erst bei Tageslicht am Mittwochmorgen auf Sprengstoff oder Waffen zu durchsuchen. Unterstützung gab es dabei vom LKA. Gefunden wurde aber am Mittwochvormittag nichts. Zumindest nichts, was auf Sprengstoff hinweist.

Zehn Cannabis-Pflanzen in Weimar sichergestellt

„Dagegen gab es einen Zufallsfund“, sagt der Sprecher der Polizei. Insgesamt zehn Cannabis-Pflanzen konnten die Beamten sicherstellen. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde bereits am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht.

