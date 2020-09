Nach zwei Infektionen 57 Weimarer Gymnasiasten in Quarantäne

Ein Teil der Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums Weimar wurde in häusliche Quarantäne geschickt.

Weimar. In einer Familie sind zwei Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Nun müssen 57 Schüler des Schiller-Gymnasiums Weimar in Quarantäne. Zu den Kontaktpersonen gehören auch Erzieherinnen.

