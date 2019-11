Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrischer Stationenlauf

Eine ordentliche Schleife durch die Stadt dreht der Handwerker-Carneval beim Saisonauftakt am Montag. Um 9.45 Uhr startet der HWC in der Coudraystraße, um zum Atrium zu ziehen, pünktlich um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel am Herderplatz einzufordern und noch die Sparkasse zu besuchen.

Die Tickets für die neue Saison in der Weimarhalle werden ab Dienstag im Schuhhaus Seidenschnur am Graben verkauft. Prunksitzungen finden am 15., am 21. und am 22. Februar statt. Die Veranstaltung am 21. steht unter demMotto „Sitzung meets Party“ und bietet ein komprimiertes Programm, aber um so mehr Musik für alle, die lieber feiern als sitzen. Seniorenfasching wird am 16., Kinderfasching am 23. Februar gefeiert.