„Networked Beings – Parameters and Parallels“: Ausstellung der Weimarer Medienkünstlerin Kristin Jakubek

Weimar. Kunstausstellung mit Video- und Soundinstallationen in Weimars altem Funkhaus.

Zur Vernissage „Networked Beings – Parameters and Parallels“, einer Kunstausstellung mit Video- und Soundinstallationen, wird am 18. April, für 19 Uhr in das alte Funkhaus in der Humboldtstraße eingeladen. Die Videoarbeit ist die Master-Arbeit der Medienkünstlerin Kristin Jakubek an der Bauhaus-Uni. Sie setzt sich thematisch mit Datensätzen für KI-Prozesse auseinander. Audiovisuell erforscht die Arbeit einen künstlerischen Gegenentwurf eines Datensatzes, bestehend aus tierischen Wahrnehmungsperspektiven, heißt es in der Ankündigung. Der Zuschauer tauche durch eine gewaltige Leinwand und eine packende Surround-Sound-Kulisse in ein ganz besonderes immersives Erlebnis ein. Die Ausstellung ist bis zum 23. April zu sehen.