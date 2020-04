Die Bauarbeiten an den Wegen in der Waldstadt sind weitgehend abgeschlossen.

Neu gestaltete Wegeverbindung in Schöndorf

Die Wegebeleuchtung zwischen dem Azurit-Seniorenzentrum über das Heizhaus bis hinauf zur Bruno-Apitz-Straße ist zu Wochenbeginn in Betrieb genommen worden. Damit sind die schon im Vorjahr begonnenen Bauarbeiten laut Stadtverwaltung weitgehend abgeschlossen. Bodenarbeiten und Raseneinsaaten sollen in den nächsten Tagen folgen. Der neu gestaltete Weg kann genutzt werden.

Durch die Änderung des ursprünglich geplanten Wegeverlaufs im nördlichen Bauabschnitt zwischen Wohngebietsspielplatz und Bruno-Apitz-Straße sei die gesamte Wegeführung jetzt barrierefrei. Der neue Weg wurde durchgehend mit einer 1,50 Meter breiten Asphaltdecke ausgebaut. Die Seitenbereiche wurden mit Banketten aus Schotterrasen stabilisiert. Die bestehenden Rasenränder bleiben erhalten und werden an den sanierten Weg angeschlossen.

Die Treppenanlage an der Bruno-Apitz-Straße neben den Wohnblocks der Carl-Gärtig-Straße wurde zugunsten einer barrierefreien Zuwegung zurückgebaut. Die künftige Erschließung des Weges erfolge dort vom Gehweg Bruno-Apitz-Straße aus in weitem Bogen, um das Höhenniveau mit maximal 6 % barrierefrei überwinden zu können. Die Treppenanlage am Wegende zum Seniorenzentrum Azurit werde ebenfalls zurückgebaut und durch eine Rampe aus Stufen mit einem Antritt von 12 Zentimetern deutlich bequemer gestaltet. Hinzu kommen Geländer und Kinderwagenkeile.

Barrierefrei sei auch die Umgehung der Treppenanlage am Übergang zum Seniorenzentrum Azurit. Sie nutzt den Trampelpfad zur Bushaltestelle Ernst-Busse-Straße. Zusätzlich wurden neue Querungshilfen an der Ernst-Busse-Straße eingerichtet. Dazu wurden die Borde abgesenkt und taktile Leitplatten eingebaut.

Die Ränder des Weges am Parkplatz oberhalb und unterhalb des Heizkraftwerkes werden mit einer begleitenden Bepflanzung abgeschirmt und der Weg gegen wildes Befahren gesichert. Zudem gebe es Poller oder andere bauliche Hindernisse.

Insgesamt wurden neun Bäume gepflanzt und 200 m² Hecken- und Strauchflächen angelegt. Die Oberflächenentwässerung erfolgt entlang des gesamten Weges über Rinnenkästen mit Gussabdeckung ohne Barrieren im Wegeverlauf. Das Wasser könne seitlich über Kiesrigolen versickern. Zur Ausleuchtung der Wegeverbindung wurde die Beleuchtung komplett erneuert. Zwischen Bruno-Apitz-Straße und dem Abzweig Kindergarten sind fünf zusätzliche Mastleuchten angeordnet.

Bau- und Planungskosten summieren sich auf 355.000 Euro, die zu einem Großteil aus Städtebaufördermitteln stammen. Die Stadt steuert etwa 49.000 Euro bei.