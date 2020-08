In Weimar nutzt hier Viola Schreyl das einzige E-Trike der Post in der Stadt. Die Mitarbeiterin gehört dem Unternehmen seit 40 Jahren an und arbeitet seit den 90er-Jahren vom Zustellstützpunkt (Verteilzentrum) Weimar aus auf Achse.

Neue E-Trikes in der Warteschleife

Zu früh gefreut: Die Deutsche Post hat ihre Pläne auf Eis gelegt, in Weimar für ihre Zusteller zusätzliche E-Trikes anzuschaffen. Vorgesehen war, in diesem Sommer für Erfurt und Weimar weitere 15 moderne E-Trikes in Dienst zu stellen, nachdem das Unternehmen seit Herbst 2019 in der Landeshauptstadt drei Gefährte getestet hatte. Die Wahl war dabei auf Produkte der Firma VSC aus Allstedt in Sachsen-Anhalt gefallen.

In Weimar bleibt es damit vorerst bei einem E-Trike. Den größten Vorteil für die Umwelt beschreibt die Deutsche Post so: „Damit wird die E-Mobilität ausgeweitet, und es besteht die Möglichkeit, großformatige Briefsendungen wie Warenpost, Maxibriefe und Büchersendungen sicher zu transportieren – ohne Auto.“ Außerdem könne das rückläufige Briefgeschäft mit kleinformatigen Paketen kompensiert werden. Es ließen sich bis zu acht Briefbehälter zuladen, und es gebe abschließbare Abdeckungen, was ein wichtiger Sicherheitsaspekt für die Zustellung sei. Trotz der Länge von 2,40 Meter seien die neuen E-Trikes gut und wendig zu steuern. „Sicherer Stand und kraftsparendes Anfahren“ seien weitere, von den Zustellern genannte Vorteile der E-Trikes. Ihr Einsatz ist Teil der Unternehmensstrategie, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf null zu reduzieren.