Weimar. Erstes großes Weimarer Graffiti-Festival „Just Letters“ in Nachbarschaft zum Bauhaus-Museum

Neue legale Sprayer-Wand am Stadionvorplatz

Es waren mehr als „nur Buchstaben", was am Samstag beim Festival „Just Letters“ den Stéphane-Hessel-Platz mit Leben füllte. Das große Streetart-Fest bot im Kern zwar der Graffiti-Szene ein Podium. Skater, Breakdancer, Live-DJs und Performer am Mikrofon konnten sich aber ebenso vor dem Bauhaus-Museum präsentieren.