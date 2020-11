Neue Rangfolge für Straßenbau im neuen Jahr

Anfang des neuen Jahres will die Stadtverwaltung eine überarbeitete Prioritätenliste für die Sanierung der Straßen in Weimar vorlegen. Diese Information erhielt jetzt der Bauausschuss, als er einen Antrag der CDU-Fraktion beraten wollte. Die derzeit bekannte Liste stammt aus dem Mai 2018. In den zweieinhalb Jahren seitdem sei sie punktuell verändert worden. Zudem hat der Stadtrat inzwischen beschlossen, die Sanierungsgebiete zu verlängern. Die in der Innenstadt und in der nördlichen Innenstadt noch offenen Straßenbaumaßnahmen müssen für die Förderung sowie die Investitions- und Finanzplanung in Jahresscheiben aufgeteilt werden. Dann können die Prioritäten für die gesamt Stadt neu geordnet werden.