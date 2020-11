Neuer Anlauf für Beitritt zu Sprachen-Straße

Weimar soll den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft „Straße der deutschen Sprachen“ prüfen. Diese Idee hat jetzt die Zustimmung des Kulturausschusses und könnte im Dezember im Stadtrat beschlossen werden. Das sagte auf Anfrage der neue Ausschuss-Vorsitzende Martin Kranz (Weimarwerk). Er trat Ende September die Nachfolge von Rudolf Keßner (Bündnis-Grüne) an, der das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Die Straße führt in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordbayern durch Städte wie Gotha, Wittenberg und Kamenz, die bedeutsam für die Entwicklung der deutschen Sprache waren. Dies stellt ebenso eine Verbindung nach Weimar dar wie die Tatsache, dass die AG unter dem Dach der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft tätig ist. Die Fruchtbringende Gesellschaft als deren Vorgängerin war 1617 in Weimar gegründet worden. Im Gegenzug zum Mitgliedsbeitrag von rund 300 Euro im Jahr will Weimar von der Werbung etwa in Broschüren profitieren.

Die Stadtspitze hatte einen ähnlichen Antrag wie den jetzigen von der CDU vor zwei Jahren nicht für wichtig befunden, erinnerte Martin Kranz. In reize an der Mitarbeit aber gerade die enge Verbindung zu Weimar und die AG als Marketing-Instrument, betonte der Vorsitzende.