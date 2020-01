Neuer „Liberty Convoy“ rollt im April

Die Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern feiern in diesem Jahr runden Geburtstag. Zur Jahreshauptversammlung am Samstag gab der Verein einen Ausblick auf sein 40. Jubiläum.

Die Gründung des aktuell 67-köpfigen Vereins findet nicht nur an einem einzelnen Tag oder Wochenende Entsprechung, sondern übers gesamte Jahr verteilt. Los geht es bereits am 7. Februar, wenn im Vereinshaus „Acousticline“ spielt. Für März hat sich Bauwerkssanierer und Denkmalschützer Wulf Bennert angesagt, um in Niederzimmern mehr über sein besonderes Steckenpferd zu berichten – Windmühlen. Darüber hinaus dürfen sich Niederzimmerner und Gäste unter anderem auf das Vereinsfest im August freuen, wohl auf eine Neuauflage des Yiddish-Summer-Gastspiels und auf weitere publikumsträchtige Unterhaltung. So ist Vereinschef Herbert Haas im Gespräch mit dem „Prinzen“ Sebastian Krumbiegel, um in Niederzimmern eine musikalische Lesung zu veranstalten.

„Darüber hinaus verlieren wir auch den Naturschutz als Vereinszweck nicht aus den Augen“, betonte Haas. Auch 2020 rücken die Naturfreunde zum Weidenschnitt und zur Mahd in die Flur aus.

Das Hauptaugenmerk richtet der Verein in seinem Jubiläumsjahr aber auf ein weiteres Jubiläum: den 75. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung von der Nazi-Diktatur. Die Rolle der 3. US Army in Thüringen beleuchteten die Niederzimmerner schon mehrfach – am 4. April nun erneut und umfangreicher denn je. Nach 2015 wollen sie zum zweiten Mal den „Liberty Convoy“ von 1945 nachstellen. „Hierfür haben zwölf US-Veteranen im Alter von 95 bis 101 Jahren ihr Kommen signalisiert“, sagte Oswin Vogel, der die Fäden für diesen Teil der Vereinsarbeit in Händen hält.

Als Zwischenstation wird der Convoy auch die einstige Sauckel-Villa in Weimar ansteuern. Hier hatte General George Patton, der Befehlshaber über die 3. US-Armee, 1945 Quartier bezogen. Seine Enkelin Helen Patton ist für den 4. April ebenfalls eingeladen.

In Apolda wird der Convoy in der Brauereihalle in eine „Liberation Party“ münden. Dann feiert auch der Film „Die letzten Augenzeugen“, den die Niederzimmerner im Vorjahr produzieren ließen, seine Uraufführung.