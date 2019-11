Nicht nur Sorge um das Ilm-Wasser treibt Kranichfelder um

Der Wassermangel in der Ilm, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt und eine Belebung der Angebote für Senioren – das waren einige der Themen, über die Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) mit den Teilnehmern der jährlichen Kranichfelder Einwohnerversammlung diskutierte. Knapp 40 Interessierte hatten sich am Dienstagabend im Bistro Butzert eingefunden. „Ich habe das bewusst als Ein-Mann-Show angelegt“, so das Stadtoberhaupt. „Ins Gespräch kommen, den Leuten zuhören, das ist das Wichtigste.“

In einer relativ kurzen Anmoderation erläuterte er zunächst, was es mit der Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) auf sich hat – dazu gibt es am Samstag, 23. November, ab 10 Uhr wiederum im Bistro Butzert eine große Ideenwerkstatt, zu der sich bereits rund 50 Interessierte angemeldet haben. Das traf auf ebenso viel Interesse wie das Löschwasser-Konzept der Kranichfelder Feuerwehr: Die Ilm, die im Sommer zum wiederholten Mal über Wochen trocken lag, weckt Besorgnis. „Dieses Thema wird uns noch weiter umtreiben“, so Dörnfeld. „Spätestens seit dem Waldbrand 2018 bei Rittersdorf, als der Löschwasser-Nachschub immer schwieriger wurde, ist mir das klar.“

Zur Sprache kam auch die Problematik der Erfurter Straße, auf deren Sanierung die Anwohner und die Stadt-Verantwortlichen seit Jahren hoffen. „Die Straße wird immer schlechter, der Zustand der Bürgersteige ist desolat“, so Dörnfeld. „Aber dafür müssen neben uns auch andere Beteiligte mitziehen, vor allem das Straßenbauamt. Ich kämpfe in jedem Fall darum, dass dieses Projekt noch in meiner aktuellen Legislatur beginnt.“ Auch die Hoffnung auf die Rückkehr einer Apotheke nach Kranichfeld hat der Bürgermeister noch nicht aufgegeben: „Daran arbeite ich gemeinsam mit der Verwaltungsgemeinschaft.“

Begonnen hatte die Reihe der Einwohnerversammlungen am 14. November in Barchfeld. Sie endet am heutigen Donnerstagabend im zweiten Ortsteil – Stedten an der Ilm.