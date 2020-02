Niederburg-Gastronomie in Kranichfeld wird neu vergeben

Einen neuen Pächter für den Kiosk und die dazugehörige Terrasse auf der Niederburg sucht zurzeit der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld. Bis zum 12. März können sich Interessierte mit einem Nutzungskonzept bewerben, Vertragsbeginn ist für den 1. April vorgesehen. Die Gastronomie auf der Niederburg ist ein Saisongeschäft und hat von April bis Ende Oktober geöffnet – in der Zeit, wenn auf der Anlage auch die Vorführungen von Falkner Herbert Schütz sowie diverse Konzerte und private Feiern über die Bühne gehen.

Mindestens einen Bewerber gibt es bereits: „Natürlich habe ich meine Unterlagen schon beim Eigenbetrieb abgegeben“, sagt Steffen Saul, der Wirt des Kranichfelder Restaurants „Bremer Hof“. Er bewirtschaftete den Kiosk bis zum vorigen Herbst und will das auch weiter tun. Über die Kündigung zum Jahresende „war ich doch etwas erschrocken“, so der Gastronom. Tatsächlich habe er das Gespräch mit dem Eigenbetrieb und der Stadt gesucht, als zum Jahreswechsel 2018/19 ein personeller Engpass herrschte. „Da ging es darum, ob ich vielleicht nur noch drei statt sechs Tage pro Woche öffne und mir ein Teil der Pacht erlassen wird.“ Tatsächlich habe sich der Werkausschuss des Stadtrates, in dem Saul als sachkundiger Bürger sitzt, entschieden, die Pacht von 500 auf 400 Euro kalt pro Monat zu senken. „Dann aber habe ich doch eine neue Kollegin gefunden, die ab Mai arbeiten konnte“, so Saul. „Damit hatte sich das Thema verkürzte Öffnungszeiten eigentlich auch schon wieder erledigt.“

Die Entscheidung, den Vertrag zu kündigen und neu auszuschreiben, sei ebenfalls im Werkausschuss gefallen, sagt Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU). „Es geht vor allem darum, dass alles auf rechtlich sauberen Beinen steht.“ Ein Nebeneffekt sei allerdings, dass nun auch andere Interessierte die Möglichkeit hätten, ihre Ideen für das Niederburg-Café einzubringen. „Nach Möglichkeit soll es ein ortsnaher Unternehmer sein“, so Dörnfeld. „Alles, was der Reaktivierung dieses wunderschönen Terrains dient, ist uns willkommen. Vielleicht sogar mit der Perspektive, dass der Eigenbetrieb irgendwann nicht mehr nur Geld in die Burg reinsteckt, sondern auch mal welches verdient.“

Der Kiosk hat knapp 37 Quadratmeter Nutzfläche, zwei Lagerräume, Wasser- und Stromanschluss. Die Terrasse, von der man einen phänomenalen Blick übers Ilmtal hinüber zum Oberschloss hat, ist 113 Quadratmeter groß. „Der Betrieb des Cafés allein rechnet sich nicht“, räumt Steffen Saul ein. „Aber zusammen mit den größeren Veranstaltungen funktioniert das.“ Die Räume seien deshalb für ihn auch als Lagermöglichkeit für die Materialien interessant, die zum Bewirten größerer Besucherzahlen benötigt werden: „So habe ich alles immer da. Sonst müsste ich es woanders lagern und für jede Veranstaltung hochtransportieren.“ An den Öffnungszeiten (dienstags bis sonntags 13 bis 18 Uhr) gebe es, so Saul, aus seiner Sicht keinen Änderungsbedarf.