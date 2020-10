Niederburg im Zeichen des Mittelalters

Dem Geschäftsführer der Agentur „Sündenfrei“, Henri Bibow, seinen Mitarbeitern und allen Mitwirkenden des historischen Highlights war die Freude anzumerken, als wenige Tage vor der Veranstaltung die Genehmigung für den zweitägigen Mittelaltermarkt auf der Kranichfelder Niederburg eintraf. Zu viele der von ihnen geplante Events waren wegen Corona bereits ausgefallen.

Angesichts der strengen Hygiene- und Abstandsregeln war die Gästeanzahl auf der Niederburg mit jeweils Eintausend allerdings begrenzt. Ansonsten mussten Interessierte warten, bis andere Besucher den Veranstaltungsort wieder verlassen hatten.

Trotz der Einschränkungen hat die seit 16 Jahren in Kranichfeld gastierende Agentur auch dieses Mal wieder einiges auf die Beine gestellt, mit 50 Ständen, historischem Handwerk, Gaukelei, Zauberei und leiblichem Wohl. Musik gab es auch, und wie. Hervorragend „Die Streuner“. Die bekannte Band aus dem Rheinland ist in ganz Deutschland beliebt. Leider mussten allerdings die tapferen Ritter in dicker Panzerung wohl oder übel auf ihre Pferde verzichten und die Schaukämpfe recht ungewohnt zu Fuß bestreiten. Auch der auf der Niederburg ansässige Falkner, Herbert Schütz, konnte mit den Vorführungen seiner Adler, Falken und Co. die kleinen und großen Zuschauer begeistern.

Henri Bibow bleibt trotz Corona weiter optimistisch. Für die Weihnachtsferien will er sich für Kinder und Erwachsene Weihnachtliches an verschieden Stellen in der Kranichfelder und Stausee-Region einfallen lassen. Dafür möchte er Mitstreiter ins Boot holen, aber vorerst noch nicht viel mehr verraten.

Für die vorgesehene Premiere in Hohenfelden steht allerdings bereits das Motto „Advent am See“. Die Planung sehe bisher so aus, dass die Freizeitregion an allen vier Adventswochenenden mit einem Markt „bespielt“ werden soll. Zuvor allerdings hofft Henri Bibow, dass noch zwei weitere Mittelaltermärkte in Waltershausen und Leipzig stattfinden können.