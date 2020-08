Noch einen Monat Anträge auf Ehrenamtscard

Gemeinnützige Vereine, Verbände, Organisationen und Initiativen können noch bis zum 31. August 2020 Anträge zur Vergabe der Thüringer Ehrenamtscard an das Dezernat für Ordnung, Sicherheit und Soziales der Stadt Weimar stellen. Die Ehrenamtscard ist eine Möglichkeit der besonderen Wertschätzung für bürgerschaftliches Engagement. Karteninhaber erhalten zahlreiche Vergünstigungen in allen teilnehmenden Städten und Landkreisen. Eine Broschüre mit den Vergünstigungen finden sich unter www.thueringer-ehrenamtscard.de. Rückfragen an Lucie Honner, Persönliche Referentin des Bürgermeisters, Tel. 03643 / 762 303, Email: PersoenlicheReferentinBM@stadtweimar.de