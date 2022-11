Noch mehr Forschung aus Weimars Uni frei im Internet zugänglich

Weimar. Bibliothek erhält von Forschungsgemeinschaft Förderung in Höhe von 124.000 Euro für Open-Access-Publikationen.

Zukünftig wird die Universitätsbibliothek Forschende der Bauhaus-Universität Weimar noch stärker bei ihren Open-Access-Publikationen unterstützen. Hinter dem Begriff versteckt sich der freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und anderen Materialien im Internet. Die so publizierten wissenschaftlichen Dokumente können Interessierten lesen, herunterladen, speichern, verlinken, drucken und damit kostenlos nutzen.

Die stärkere Unterstützung wird möglich durch eine Förderung im Rahmen des Programms „Open-Access-Publikationskosten“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Fördermittel in Höhe von 124.000 Euro wurden für den Zeitraum von 2023 bis 2025 bewilligt und ermöglichen der Universität nun erstmals, Open-Access-Monografien mitzutragen, die in DFG-geförderten Projekten oder Verbünden entstehen. Zudem können Artikel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Open-Access-Zeitschriften finanziert werden, teilte die Uni mit.

„Mit der neuen DFG-Förderung können wir Publikationen unserer Forschenden weitere drei Jahre finanzieren und den Open-Access-Publikationsfonds nachhaltig absichern“, erklärte Frank Simon-Ritz, Direktor der Uni-Bibliothek Weimar. Mit diesem Fonds werden Veröffentlichungen von Angehörigen der Bauhaus-Uni unterstützt. Finanziert würden ferner Publikationsgebühren für Artikel und Bücher in Verlagen, die anerkannte Qualitätssicherungsverfahren haben. Der bewilligte Förderantrag unterstreiche, wie sehr sich die Bauhaus-Universität dafür einsetze, wissenschaftliche Erkenntnisse für die Wissenschaftsgemeinschaft und Gesellschaft umfassend, nachhaltig und ohne Einschränkungen zugänglich zu machen.

Seit 2019 konnten im Rahmen des vorangegangenen DFG-Förderprogramms laut Bibliothek 54 wissenschaftliche Artikel von Angehörigen der Uni in Open-Access-Zeitschriften finanziert werden.

Link: e-pub.uni-weimar.de/opus4/home