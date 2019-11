Oberfranken investieren zehn Millionen Euro in Weimar

Die Nützel Mühle GmbH aus dem oberfränkischen Wiesenttal verlegt ihre Zentrale und den Hauptteil ihrer Produktion nach Weimar. Das kündigte Geschäftsführer Matthias Nützel an. Das Unternehmen stellt für den europäischen Markt Spezialmalze her und veredelt diese durch Rösten und Mahlen vorrangig für die Backindustrie. Derzeit arbeite die Nützel Mühle daran, zunehmend Brauereien mit Malzprodukten zu beliefern. Interessant seien diese vor allem für die Craftbeer-Szene.

Nützel Mühle siedelt auf das seit Jahren brach liegende ehemalige BayWa-Gelände an der Nordstraße um und will zehn Millionen Euro investieren. Komplett neu errichtet würden eine Mälzerei und Rösterei. Alle Gebäude auf dem 3,2 Hektar großen Areal würden saniert, darunter Bürogebäude, Hallen und das markante Silo, das seit über 40 Jahren im Norden stadtbildprägend ist. Die Außengestaltung erfolge in enger Abstimmung mit der Stadt im futuristischen Stil, damit der Sitz zur repräsentativen Adresse für Kunden aus vielen Ländern werde, so Matthias Nützel. Für seine Pläne sicherten ihm Oberbürgermeister Peter Kleine und Christian Schwartze als Amtsleiter für Wirtschaftsförderung jedwede Unterstützung zu.

Einstiges Nischenprodukt immer mehr gefragt

Das Unternehmen belieferte regionale Bäckereien mit Mehl. Nach deren Niedergang habe er im Anschluss zu seiner Prüfung als Müllermeister im Jahr 2000 eine Nische gesucht. Seither stellt der 47-Jährige ohne Zusätze auf der Basis von gekeimtem Getreide Spezialmalze her, die Backwaren die bei Verbrauchern beliebte Farbe und die Extra-Portion Geschmack geben. Wobei die Produkte bei weitem kein Nischengeschäft mehr sind: Von anfangs 1000 Tonnen pro Jahr sei die Produktion auf zuletzt 17.000 Tonen gestiegen. Beliefert werden unter anderem das Unternehmen Nestlé, das gut 20 Prozent seiner Getreidebasis für Caro-Kaffee von Nützel bezieht, für Müslis zählt Kellog’s zu den Kunden, andere verarbeiten die Malzprodukte etwa in Backmischungen, so der Geschäftsführer.

Im ständigen Wachstum liegt auch der Umzug begründet. In Wiesenttal seien keine Expansion mehr möglich. Weimar biete neben dem Areal mit den notwendigen Anschlüssen perfekte Verkehrsanbindungen und genieße unter Kunden einen exzellenten Ruf als Kulturstadt, begründete Matthias Nützel die Standort-Entscheidung. Wiesenttal werde sich auf Bio-Getreide spezialisieren.

Derzeit würden zwei Mitarbeiter das Entkernen vorbereiten. Geplant sei eine erste Inbetriebnahme im Herbst 2020, die komplette Produktion – mit weiteren Zwischenschritten – bis 2026. Kurzfristig entstünden 13 Arbeitsplätze, langfristig 30. Verarbeitet und mit rund 20 Lkw am Tag abtransportiert werden solle vorrangig regionales Getreide, allem voran Gerste, ebenso Weizen und Dinkel.