Ödland brennt zwischen Golfresort und Saalborn

Gegen 15.23 Uhr am Mittwochnachmittag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Blankenhain, Klein- und Großlohma und Thangelstedt zu einer Rauchentwicklung im Wald zwischen dem Golfresort und Saalborn gerufen. Bereits bei der Anfahrt konnten die Kameraden der Blankenhainer Wehr eine Rauchsäule nahe dem Radweg, der Blankenhain und Saalborn verbindet, sehen. Deshalb ließen sie umgehend die das Tanklöschfahrzeug der Bad Berkaer Wehr nachalarmieren. Vor Ort angekommen, stellte sich heraus, dass rund 500 Quadratmeter Waldboden, direkt am Radweg, brannten. Die Flammen drohten sich weiter in den Wald auszubreiten. Eine Löschwasserversorgung wurde aufgebaut und das Wasser der vor Ort befindlichen Fahrzeuge genutzt. Das reichte jedoch nicht aus, sodass ein Pendelverkehr nach Bad Berka eingerichtet werden musste. Nachdem das Areal mit Schaumwasser benetzt wurde, konnten sie gegen 17.30 Uhr wieder abrücken.

Die Bad Berkaer jedoch wurden noch am Abend gemeinsam mit der Tannrodaer Wehr in den Bad Berkaer Ortsteil gerufen. Wieder stand Ödland in Flammen und erforderte das Eingreifen der Fachleute. Oberhalb der Mühlgasse standen etwa 20 Quadratmeter Land in Flammen, das nach gut einer dreiviertel Stunde abgearbeitet war. Wie es zu den beiden Bränden kam muss jetzt die Polizei ermitteln.