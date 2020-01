Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oetterns „schwarze Brücke“ braucht Halt

Zu Jahresbeginn gibt es im Oetterner Gemeinderat viel zu bereden. Gleich über 18 Tagesordnungspunkte ist am Freitag, 24. Januar, in öffentlicher Sitzung zu diskutieren. Ganz oben an steht der Beschluss über den neuen Gemeindehaushalt. Für die Instandsetzung des Fundaments an der „Schwarzen Brücke“ sollen zudem die Planungsleistungen vergeben werden, ebenso für den Einlauf der Mühllache. Der Gemeinderat will sich außerdem zu den Nutzungsgebühren für den kommunalen Multicar verständigen, den Kauf von Entwässerungsrinnen beschließen und die Hauptsatzung der Gemeinde anpassen. Geklärt werden soll überdies, wofür die Einnahmen der vergangenen Jahre aus der Jagdpacht sowie eine Spende für den Jugendclub aus dem Jahr 2016 verwendet werden. Nicht zuletzt stehen die Überlegungen zur Debatte, in Oetterns Flur eine Solaranlage zu errichten. Bürgermeisterin Colleen Michler will schließlich auch über Fördermöglichkeiten informieren, um Trockenschäden im Wald zu beseitigen, sowie über Pachtverträge für Gemeindeflächen.

Die öffentliche Sitzung von Oetterns Gemeinderat beginnt um 19.30 Uhr in der alten Feuerwehr.