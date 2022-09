Offene Türen beim Obstverein in Kromsdorf

Kromsdorf. Die Mosterei präsentiert sich am Samstag allen Interessierten.

Zum Tag der offenen Tür lädt der Verein Ilmtal-Streuobst am Samstag, 17. September, in seine Mosterei nach Kromsdorf ein. Das Gelände der ehemaligen Milchvieh-Anlage am Pfarrstieg ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben der Möglichkeit, die Mosterei zu besichtigen und die Erzeugnisse zu verkosten, hat der Verein auch den Pomologen Hans-Jürgen Mortag eingeladen – er bietet allen Besuchern an, die Sorte von mitgebrachten Äpfeln zu bestimmen. Natürlich gibt es auch jede Menge Wissenswertes, etwa Beratung zur Pflege von Obstbäumen oder zur Verarbeitung der Ernte.

Auch über ihre Arbeit und ihre Ideen werden die Ilmtal-Streuobst-Mitglieder berichten – sie planen beispielsweise mittelfristig den Umzug in einen der Räume, die bei der Sanierung des Steinhauses am Kromsdorfer Schloss nutzbar gemacht wurden.

Der Verein nimmt auf dem Gelände jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr Obst an, das er zu naturreinem Saft verarbeitet. Dazu ist eine Anmeldung notwendig – immer mittwochs oder donnerstags jeweils 16 bis 20 Uhr telefonisch oder rund um die Uhr per Mail.

Kontakt: 03643/808045 oder mosterei@ilmtal-streuobst.de