Online-Convent mit Hüther und Spengler

Der Convent „Würde. Geld. Zusammenleben“ geht am Samstag, 28. März, online. Für ihre Aktivitäten nutzt die Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen die ehemaligen Räume von salve.tv am Graben in Weimar. Der online-Convent wird 14 Uhr eröffnet. Es folgt ein Vortrag von Gerald Hüther, Akademie für Potenzialentfaltung, zum Thema Würde; um 15.20 Uhr sprechen Regionalbischöfin Friederike Spengler über „Leben in unserer Gemeinschaft“ und Georg Schürmann, Leiter Deutschlandfiliale Triodos Bank, über den Umgang mit Geld. Für November ist ein zweiter, dann „analoger“ Treff geplant. Tickets und Infos unter https://grundauskommen.de/programm.