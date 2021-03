Online-Kurs der Weimarer Uni-Bibliothek

Die Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni führt in einem Online-Kurs in das wissenschaftliche Arbeiten ein

Weimar. Ein neuer Online-Kurs der Universitätsbibliothek Weimar gibt eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten.

Eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten gibt die Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni Weimar in ihrem neuen Online-Kurs „Bau dir deine Arbeit – Schreiben, Quellen, Stil“. Gemeinsam werden Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens wie wissenschaftliche Recherche, Literaturverwaltung oder Schreibprozesse erarbeitet. Die wöchentlichen Themenblöcke werden online als Selbstlerneinheiten sowie in Online-Seminaren mit den Referenten organisiert. Die Studierenden lernen kreativ, experimentell und dabei sicher und nachhaltig, wissenschaftliche Texte zu schreiben. Anmeldung über das Veranstaltungsportal der Bauhaus-Universität, Fragen können an dana.horch@uni-weimar.de gerichtet werden.