Orgelkonzert in der Stadtkirche Weimar

Studierende aus der Klasse von Orgelprofessor Martin Sturm an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar gestalten auch das nächste Konzert im Weimarer Orgelsommer am Sonntag, 2. August, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Das Programm wird ausgeführt von Jonas Dippon und Damian Poloczek. So lenkt der Orgelsommer den Fokus auf die junge Generation. Karten gibt es an der Abendkasse.