Original an „Weimarer“ Leberwurst ist nur die Abfüllanlage

Steckt da, wo „Weimarer“ draufsteht, auch wirklich noch der Original-Geschmack der Leberwurst aus Nohra drin? Dieser Frage stellte sich auf Anregung unserer Zeitung geballte Wurstkompetenz. Hintergrund: Nach einer Schamfrist sind Produkte unter dem Namen „Weimarer“, den die Zur Mühlen Gruppe trotz der Schließung des Werks in Nohra weiter nutzen darf, wieder in Weimar auf dem Markt. Beworben wird die Leberwurst in Büchse und Glas mit „Weimarer Genuss mit Tradition“ und dem Hinweis „Nach Original-Rezeptur“.

Um zu ergründen, was davon zu halten ist, erklärte sich der Obermeister der Fleischerinnung Mittelthüringen, Dominik Kaése, bereit, zwei „Weimarer“-Leberwurstsorten und ein drittes Produkt aus Rastenberg blind zu verkosten und zu bewerten. Zur Seite holte sich der Experte, der zugleich Vorstandsvorsitzender der Thüringer Fleischergenossenschaft „Gilde“ ist, an deren Sitz in Nohra weitere Kenner der Materie.

Ohne zu wissen, was sie da kosten, probierten Kaéses Stellvertreter Wolfgang Scheit, Michael Schmidt, Veterinär vom Landratsamt Weimarer Land, der „Gilde“-Einkaufsleiter Dirk Hoffmann, der ehemalige “Weimarer“-Mitarbeiter Timor Busch und Alexander Wiebecke, Produktionsleiter bei Gönnataler, von „Weimarer“ grobe Hausmacher-Leberwurst aus dem Glas, grobe Leberwurst aus der Büchse sowie eine wirklich regionale Hausmacher-Leberwurst.

„Das hat mit Hausmacher-Leberwurst nichts zu tun“

Vorneweg: Der Leberanteil hatte keinen Einfluss auf den Geschmack, er liegt bei allen drei Produkten bei rund 25 Prozent. Auch bei der sonstigen Zusammensetzung konnten die Experten keine nennenswerten Unterscheide ausmachen. Ein kurzes „Bäh!“ machte aber sofort klar, was Dominik Kaése von der Leberwurst im Glas hält, die für die Firma „Weimarer“ mit Sitz in Böklund hergestellt worden ist. Ihr Pendant in der Büchse, produziert im Januar 2019 für „Die frische Thüringer“ in Nohra, schmecke nicht einmal wie Leberwurst. „Das hat nichts mit Hausmacher-Leberwurst zu tun“, sagte der Obermeister und stand mit seinem Urteil nicht alleine da.

Der Majoran-Anteil verrät den Experten zweifelsfrei die Herkunft

Durchweg kam die wirklich regionale Wurst am besten weg, als zu säuerlich oder zu salzig befanden die Experten die „Weimarer“ Produkte, als zu krümelig oder sprachen das einfache Geschmacksurteil-Urteil „Nichts!“ aus. Und ihnen fehlte, wofür sich die „Weimarer“ noch vor Jahren wirklich noch selbst rühmen konnte: „Zu den bekanntesten Kochwürsten zählen die Leberwürste“, heißt es in einem Buch der Weimarer Wurstwaren GmbH aus dem Jahr 1999. Und weiter: „Ihren besonderen Geschmack erhalten sie durch Gewürzmischungen aus Salz, Pfeffer, Majoran, Ingwer, Mazisblüte und Zwiebeln“. Und vor allem am Majoran hapere es den „Weimarer“ eindeutig, urteilten die Experten, die am deutlich höheren Anteil des Gewürzes auch das regionale Produkt ohne Zweifel erkannt haben.

Beide „Weimarer“ kommen aus dem 400 Kilometer entfernten Delmenhorst

Beim genauen Blick auf die Etiketten fiel Dirk Hoffmann im anschließenden Gespräch auf, dass die „Weimarer“ Leberwurstsorten aus ein und demselben Werk stammen. Denn entscheidend für die Herkunft ist nicht die einfach lesbare aufgedruckte Firma. Dieser Hinweis belegt lediglich, für welches Unternehmen die Ware produziert worden ist, aber nicht in welchem, erläuterte Dirk Hoffmann. Anhand der darüber aufgedruckten Kennzeichnung „DE NI 11167 EG“ ermittelte er die rund 400 Kilometer von Nohra entfernte Könecke Fleischwarenfabrik im niedersächsischen Delmenhorst als Hersteller. Dieser fusionierte 2006 mit der Zur Mühlen Gruppe, zu der auch die Weimarer Wurstwaren zuletzt gehörten. Doch bereits in Noharer Zeiten habe „Weimarer“ die Büchsen-Leberwurst nicht mehr nach dem eigenen Rezept hergestellt wurde, sondern einem von Lutz Fleischwaren. Diese wurden 2006 vom niederländischen Unternehmen Vion aufgekauft, das die „Weimarer“ 2014 mit sechs weiteren Produktionsstätten wieder an Lutz Fleischwaren abgestoßen hat. Von dort wechselte die Nohraer Produktionsstätte 2017 zur Zur Mühlen Gruppe, ehe die Weimarer Wurstwaren bekanntlich im Februar vergangenen Jahres geschlossen wurden.

Durch Zimbo-Übernahme könnte es „Weimarer“ Bratwurst aus Suhl geben

Der Name „Weimarer“ lebt aber zum Beispiel in der Leberwurst und auch Jagdwurst im Glas aus Delmenhorst oder Rotwurst weiter. Es könnte sogar zur Wiedergeburt der deutlich stärker geschützten Thüringer Bratwurst mit dem Traditionsnamen kommen. Sie durfte Zur Mühlen bislang nicht mehr produzieren, weil ihr kein Werk in Thüringen gehört hat. Das ist mit der Übernahme von Zimbo Geschichte. Denn zum Unternehmen gehört ein Suhler Produktionsstandort, wo auch Bratwürste hergestellt werden, die sich mit Fug’ und Recht Thüringer nennen dürfen.

Eines übrigens ist an der Büchsen-„Weimarer“ wirklich noch original, wissen die Kenner der Materie: die Büchsen-Abfüllanlage. Sie wurde 2018 in Nohra auf- und bei Könecke in Delmenhorst wieder aufgebaut.