Original oder Fälschung im Bauhaus

Weimar. Original, Fälschung oder Faksimile – Wann sehen wir wirklich das, was Künstlerinnen und Künstler einst erschufen?

Original, Fälschung oder Faksimile – Sehen wir wirklich das, was Künstlerinnen und Künstler einst schufen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die neue Ausstellung „Das Leben der Objekte. Farbe und Papier am Weimarer Bauhaus“. In den Fokus wird dabei das wechselvolle Eigenleben der fragilen Kunstwerke gestellt. Erstmals widmet sich damit eine Sonderausstellung in Weimar der materiellen Biografie von Papierarbeiten aus der frühen Bauhaus-Zeit.

Aus 8000 Werken, die aus dem Bestand der Graphischen Sammlungen der Museen der Klassik Stiftung stammen, wurden 49 Arbeiten ausgewählt, die ab 2. Dezember im Bauhaus-Museum Weimar zu sehen sind. Darunter Friedl Dickers Figurine für das Theaterstück „Der Kaufmann von Venedig“ (1923), Lothar Schreyers „König Rulaku“ (1920) oder Conrad Felixmüllers „Die ferne Geliebte“ (1918).

Kuratorin Ute Ackermann gestaltete die Ausstellung auch interaktiv, was bedeutet, dass Gäste selbst ausprobieren können, ob sie das Original unter den Faksimiles – also den bewusst angelegten Kopien – erkennen. „Die Herstellung dieser ist eine Methode, um fragile Kunst mittels Stellvertretern dauerhaft präsentieren zu können“, erklärt Ackermann. Kunst auf Papier reagiere nämlich außerordentlich empfindlich mit der Luft und dem Licht.

Nicht erschaffen, um Originale zu schonen, wurden hingegen die Fälschungen. Ihnen auf die Schliche zu kommen, stellte auch Experten wie die Grafikrestauratoren Uwe Golle und Carsten Wintermann schon vor Herausforderungen. Mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen versuchen sie beispielsweise Farbzusammensetzungen zu unterscheiden und damit die Echtheit zu überprüfen. Das gelingt unter anderem mit der sogenannten Röntgenfluoreszenz-Methode. Bei dieser wird mit Hilfe eines Röntgenstrahls die wirkliche Verteilung der Elemente auf einer Fläche sichtbar.

„Was die Arbeiten auf Papier betrifft, hat Weimar mit den in den letzten Jahren entwickelten Methoden und in Kombination mit dem technischen Equipment schon ein Alleinstellungsmerkmal“, macht Golle klar. Die ausgestellten Objekte ermöglichen auch Besuchern einen Einblick hinter die Kulissen der Museumsarbeit und machen auch kuratorische Entscheidungen transparent.

Ziel ist es, „Das Leben der Objekte“ weiter zu erforschen, „um jede Papierarbeit noch mehr nach ihren Bedürfnissen zu behandeln“, erklärt der Grafikrestaurator. Ist zukünftig noch klarer, wie viel Licht das einzelne Objekt wirklich dauerhaft vertrage, könnten einige Werke sicherlich anders eingesetzt werden.