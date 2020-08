Paar mit Flaschen beworfen - Betrüger vor dem Kaufland - Polizisten beleidigt

Paar mit Flaschen beworfen

In der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr, kam es im Bereich des Landesverwaltungsamtes in Höhe der Tiefgaragenausfahrt des Atriums zu einem Angriff auf ein Paar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden der Mann und die Frau von mehreren Jugendlichen mit Flaschen beworfen. Ob die beiden Verletzungen davon trugen ist derzeit nicht bekannt, da sie in Richtung Bahnhof davon eilten. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Paar um Personen mit asiatischen Äußeren gehandelt haben.

Zwei tatverdächtige Personen im Alter von 14 und 21 Jahre konnten noch in der Umgebung ermittelt werden. Zur genauen Klärung des Sachverhalts werden der Mann und die Frau, sowie eventuell weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter 03643/8820 oder per Mail unter pi.weimar@poliezi.thueringen.de zu melden.

Betrüger vor dem Kaufland

Die Polizei Weimar sucht nach Personen, deren Gutmütigkeit ausgenutzt wurde und die auf eine Betrugsmasche hereingefallen sind. Am vergangenen Samstag stellten Polizisten auf dem Parkplatz des Kauflandes zwei Männer fest, die mit Hilfe eines Pappschildes Spenden für taubstumme Menschen sammelten. Beide wurden einer Kontrolle unterzogen.

Die beiden Rumänen hatten eine gefälschte Sammelliste einer Münchner Firma bei sich, durch welche diese Spendenaktion angeblich iniziiert wurde. Vermutlich floss das Geld aber direkt in die Tasche der beiden Männer. Personen, welche im falschen Glauben Geld spendeten, werden nunmehr gebeten Kontakt zur PI Weimar aufzunehmen.

Polizisten beleidigt

Ein 37-jähriger Weimarer verständigte am Sonntagabend die Polizei, weil er der Meinung war, dass sein Bekannter ärztliche Hilfe benötigte. Da er diese verweigerte und dem Mann die Notrufnummer der Rettungsleitstelle entfallen war, wendete er sich an die Polizei. Als die Beamten bei dem Mann ankamen, befand sich in dessen Wohnung tatsächlich ein weiterer Mann (49). Dieser konnte den Polizisten aber glaubhaft versichern, dass er keinerlei medizinische Hilfe benötigte.

Als der Anrufer mitbekam, dass sein Ansinnen nicht mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden sollte, begann er die Beamten zu beleidigen. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. Einen Test zum Grad seiner Alkoholisierung verweigerte er. Anzeige wegen Beleidigung wurde dennoch erstattet.

14-jähriger Hoverboard-Fahrer gestoppt

In Legefeld fiel Polizeibeamten am Sonntagabend ein Jugendlicher auf einem Hoverboard auf. Sie hielten den 14-Jährigen an. Da das Board schneller als 6 km/h fahren kann und nicht mit unter die Ausnahmeverordnung fällt, der beispielsweise die E-Roller unterliegen, braucht man zum Führen von Hoverboards einen Führerschein. Zudem müssen diese für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr versichert sein. Beides war bei dem Jungen nicht der Fall, weswegen von Amtswegen eine Anzeige gegen ihn erstattet wurde.

