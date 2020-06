Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Panta Lone Film sucht Kinderdarsteller

Für ein Kurzfilmprojekt sucht die Panta Lone Film einen Kinderdarsteller aus Weimar und Umgebung. Es geht um einen Jungen im Alter zwischen fünf und elf Jahren, der Lust hat, mit dem Hauptdarsteller vor der Kamera zu stehen. Das Spielalter im Film ist um die sechs Jahre angesiedelt. Der Darsteller kann dennoch älter sein, wenn er noch jünger wirkt. Die zu verkörpernde Rolle spielt in der Schlüsselszene des Films. Spielerfahrung ist für den Kinderdarsteller von Vorteil, allerdings keine Bedingung.

Gedreht wird die Szene am Sonntag, 19. Juli 2020, in Weimar. Alles Nähere zum Inhalt der Szene und zum Ablauf der Dreharbeiten will die Filmproduktion in direktem Kontakt mit den Erziehungsberechtigten besprechen. Für die Betreuung am Set sowie für die Verpflegung werde natürlich gesorgt. Auch die aktuell vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sowie die Hygienevorschriften am Set werde man natürlich beachten. Die Produktion sei dafür auch bestens ausgestattet.

Das Film-Projekt wird als Abschlussfilm an der Bauhaus-Universität Weimar eingereicht. Buch und Regie liegen in den Händen von Nicolas Schönberger (Jahrgang 1992). Er war bereits mit eigenen Filmproduktionen auf diversen Festivals präsent. Unter anderem gewann er den Publikumspreis auf dem länderübergreifenden Filmfestival CréaJeune.

Die Filmproduktion wird von der Thüringer Staatskanzlei unterstützt.

Das ermögliche gute Arbeitsbedingungen an einem professionellem Filmset. „Wer also schon immer mal einen Ausflug in die Welt des Films machen wollte, ist herzlich eingeladen, uns bei unserem Projekt zu unterstützen“, so die Produzenten.

Bewerbungen an die Mailadresse: produktion.pantalone@gmail.com