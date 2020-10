Panzerblitzer an Umgehungsstraße

Der semistationäre Blitzer steht ab Montag, 19. Oktober, an der Umgehungsstraße B7 / B85 auf Höhe Industriestraße. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Damit rückt der „Panzerblitzer“ erneut an eine bekannte Gefahrenstelle. Teure Fotos können Kfz-Fahrer vermeiden, wenn sie sich an die dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.