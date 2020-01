Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Panzerblitzer“ nun in Taubach

Während seines Einsatzes am Stadtring erzielte Weimars teilstationärer „Panzerblitzer“ in dieser Woche sichtlich Wirkung. Von der Präsenz der Anlage in der Tempo-30-Zone zwischen Röhr- und Bechsteinstraße fühlten sich zahlreiche Fahrer zur bedachten Dosierung des Gaspedals ermuntert. In der kommenden Woche findet der Blitzer seinen Platz erneut in einer 30er-Zone: in der Taubacher Ilmstraße.