Die Semistation („Panzerblitzer“) steht ab 22. November in der Asbachstraße (Höhe Weimarhallenpark). Das Foto entstand in der Haußknechtstraße.

„Panzerblitzer“ wechselt in Asbachstraße

Weimar. Standortwechsel für den „Panzerblitzer“: Geblitzt wird ab Montag, 22. November, für zwei Wochen in der Weimarer Asbachstraße.

Der „Panzerblitzer“ wandert am Montag, 22. November, an einen neuen Standort: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die semistationäre Einrichtung dann für zwei Wochen in der Asbachstraße (Höhe Weimarhallenpark) eingesetzt. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien aber jederzeit möglich.