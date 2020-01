Weimar. Für Angehörige von Patienten, die an einer Psychose leiden, bietet das Klinikum Weimar eine Informationsveranstaltung an.

Plattform für Fragen und Austausch

Leidet ein Familienmitglied unter einer Psychose, stellt das auch für Angehörige eine große Belastung dar. Um ihnen eine Plattform für Fragen, Informationen und gemeinsamen Austausch zu bieten, lädt das Ärzte-Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Weimar am heutigen Mittwoch wieder zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 16 Uhr im Konferenzraum im Haus C. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Weimarer Klinikums erhalten Menschen mit seelischen Schwierigkeiten schnelle und umfangreiche Hilfe von einem multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Ergo-, Sport- und Kreativtherapeuten sowie anderen Berufsgruppen. Rückfragen unter Telefon 03643/57-1400.