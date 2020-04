Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei ahndet in Weimar und Weimarer Land mehrere Verstöße gegen Kontaktverbot

In Weimar und dem Weimarer Land hat die Polizei am Donnerstag mehrere Verstöße gegen das Kontaktverbot geahndet. So habe die Polizei auf dem Sportplatz in der Merketalstraße 13 Personen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren angetroffen, die beieinander saßen und offensichtlich gegen die Abstandsreglungen verstießen.

In der Trierer Straße hielten sich sechs Personen im Alter zwischen 22 und 54 Jahren auf, die laut Polizei gemeinsam Alkohol tranken.

Am Stausee in Vippachedelhausen wurden am Abend drei Personen angetroffen, die von den Beamten auf die Allgemeinverfügung hingewiesen worden und ihre Zusammenkunft nach erfolgter Personalienfeststellung und Belehrung aufgelöst wurde. Die Personen erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.