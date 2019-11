Bad Berka Ein Einbrecher kapert Gartengrundstück in Weimar. Die Polizei such nach dem illegalen Untermieter.

Polizei sucht illegalen Laubengast

Bei der Suche nach einem unerwünschten Garten-Mitbewohner in der Kurstadt hat die Polizeiinspektion Weimar um Hinweise gebeten. Die Eigentümer des am Radweg nach Saalborn gelegenen Grundstückes hatten am Mittwoch die Beamten zu Hilfe gerufen, als sie nicht mehr hinein kamen – jemand hatte ein neues Schloss angebracht. Gemeinsam mit der Polizei mussten die Gartenfreunde ihre Laube aufbrechen, um darin nach dem Rechten zu sehen. Es gab dort zwar keine Beschädigungen zu beanstanden, aber der illegale Nutzer hatte diverse Gegenstände dort hinterlassen, welche die Polizei sicherstellte. Sie bietet dem Unbekannten (nach Angaben der Polizei handelt es sich wohl um einen Mann) auf diesem Weg an, seine Sachen auf der Polizeistation Bad Berka abzuholen – und dabei natürlich einige Fragen zu beantworten.

Anlieger, die zur Klärung des Falls beitragen können, Angaben zur Person oder einem eventuellen Fahrzeug machen können, sind aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

Telefon 036458-58 30 oder 03643-88 20