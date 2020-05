Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Unfallzeugen

Zeugen sucht die Polizei zum Unfall eines 84-jährigen Radfahrers, der am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr auf der Hauptstraße zwischen Riechheim und Hohenfelden stürzte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 84-Jährige trug einen Helm. Die Landespolizeidirektion Gotha bittet Zeugen um sachdienliche Angaben, Tel. (03677) 601124).