Drei Kinder spielten am Sonntag in Weimar auf den Bahngleisen. (Symbolbild)

In Weimar sorgten Kinder, die auf Bahngleisen spielten, am Sonntag für einen Polizeieinsatz. Wie die Polizei am Montag informierte, hielten sich gegen Mittag in Weimar-Nord mehrere Kinder im Bereich der Schienen auf.

Beamte der Bundespolizei fanden drei 11- bis 14-Jährige, als sie auf diversen Abstellgleisen unterwegs waren. Auf der eigentlichen Spur der fahrenden Züge seien sie nicht gewesen.