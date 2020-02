Weimar. Wer über 50 Jahre alt ist, Spaß an Ballspielen und Mannschaftssport hat, der ist am 27. Februar zum Schnupperangebot willkommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prellball-Angebot für Senioren

Ein Schnupperangebot im Prellball für Senioren ( 50+) haben der Stadtsportbund und die Abteilung Seniorensport des HSV am 27. Februar der Sporthalle Falkenburg vorbereitet. Bei diesem Spiel wird mit der flachen Hand der Ball über ein niedriges Netz in das andere Feld geschlagen. Zu diesem Übungsspiel sind alle Senioren willkommen, die Freude am Ballspiel und an einer Mannschaftssportart haben. Zwingend ist das Tragen von Turnschuhen.

Donnerstag, 27. Februar, 10.30 bis 12 Uhr; Sporthalle Falkenburg