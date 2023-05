Ein Teil des Familientages findet in der Uni-Bibliothek statt.

Premiere für Familientag an der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. In der Uni-Bibliothek und auf dem Campus findet ein abwechslungsreiches Programm für Uni-Mitglieder statt. Das wird am 31. Mai geboten:

Die Bauhaus-Uni organisiert für ihre Mitglieder am Mittwoch, 31. Mai, den ersten Familientag. Infos und Unterhaltung richten sich an alle Mitglieder und Angehörigen der Universität, insbesondere an Studierende, Promovierende und Beschäftigte mit Kindern oder Pflegeverpflichtungen.

Zur Eröffnung um 8.30 Uhr spricht Uni-Präsident Peter Benz im unteren Foyer der Bibliothek. Das Programm umfasst dann zwei Blöcke: Vormittags 8.30 bis 12.30 Uhr findet in der Bibliothek ein Info-Programm mit Workshops und Vorträgen zu Familienfreundlichkeit und Pflege statt. Neben Familienmodellen, partnerschaftlicher Rollenverteilung und Zeitmanagement werden strukturelle Barrieren für Eltern im Wissenschaftsbetrieb diskutiert. Im oberen Foyer stellen sich Beratungs- und Unterstützungsangebote vor, ferner gibt es Austausch- und Feedbackformate.

Nachmittags 15 bis 18 Uhr gibt es Unterhaltung auf dem Campus. Dazu zählen sportliche Aktionen wie Skaten oder Rollstuhlbasketball, Basteln oder Experimentieren, Angebote der Kinderuni, eine Brotbüchsenstrecke sowie Achtsamkeitsworkshops. Zudem stellen sich Service-Angebote wie die flexible Betreuung „Bauhäuschen“, der Campus-Kindergarten oder die Bibliothek vor.