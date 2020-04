Premiere: Unterricht per Livestream

Unterricht per Video-Livestream am Lyonel-Feininger-Gymnasium: Im Keller des Mellinger Schulteils arbeitet Mathematiklehrer Andreas Heubach einige Themen ab, welche die Zehntklässler für die Vorbereitung ihrer schriftlichen Prüfung zur Besonderen Leistungsfeststellung (BLF) angemeldet haben. Für die technische Umsetzung sorgt der ehemalige Feininger-Gymnasiast Axel Schorcht, der an der Bauhaus-Universität Weimar Medieninformatik studiert und am Gymnasium eine AG leitet.