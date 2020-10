Punsch aller Pünsche entführt in fantastische Bildwelt

Als Familienoper ist ab Samstag, 24. Oktober, im E-Werk Weimar Michael Endes Kinderbuchklassiker „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ zu erleben. Die Inszenierung der humor- und effektvollen Vertonung von Komponistin Elisabeth Naske übernahm Clara Kalus, die am DNT bereits den „Eisblumenwald“ für Kinder in Szene gesetzt hat. Gemeinsam mit ihrem Team (Bühne: Pia Dedrichs & Lena Schmid, Kostüme: Sarah Mittenbühler, Video: Konrad Kästner) entführt sie das Publikum ab 6 Jahren in eine fantastische Bildwelt, in der sie die Geschichte und ihre Figuren mit allerlei Theaterzauber einfallsreich und unterhaltsam lebendig werden lässt.

Um in den letzten Stunden des alten Jahres noch ihr Soll an bösen Taten zu erfüllen, wollen der Zauberer Beelzebub Irrwitzer und die Geldhexe Tyrannja Vamperl den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch brauen. Kurz vor Mitternacht am Silvesterabend getrunken, lässt dieser alle Wünsche wahr werden – allerdings stets ins Gegenteil verkehrt. Die Krähe Krista Krakel und der Kater Maurizio di Mauro, vom hohen Rat der Tiere bei den beiden Übeltätern als Spione eingeschleust, setzen alles daran den Plan zu vereiteln. Gelingt es den tierischen Helden die Welt vor der Zerstörung zu retten?

Die ursprünglich für großes Orchester komponierte Oper wird im e-werk in einer kleiner besetzten Fassung gespielt, die von der Komponistin mit Blick auf die einzuhaltenden Abstände zwischen den Musikern noch weiter reduziert wurde. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Katharina Müllner. Sie teilt sich die Dirigate der Vorstellungen mit Friedrich Praetorius. Es singen und spielen Ylva Stenberg (Krista), Jörn Eichler (Maurizio), Ulrika Strömstedt (Tyrannja), Oleksandr Pushniak (Beelzebub) und Andreas Koch (Maledictus Made / Der heilige Sylvester) begleitet von einem Ensemble aus Streichern, Holzbläsern, Schlagwerk und Klavier der Staatskapelle Weimar.

Die Premiere und die Aufführungen bis Ende November sind mit Ausnahme des 10. November bereits ausverkauft. Und auch für die Familienvorstellungen am 5., 12., 19. und 27. Dezember gibt es nur noch Restkarten. Man kann aber beim Besucherservice nachfragen, ob eventuell durch Rückgabe kurzfristig noch wieder Kapazitäten frei geworden sind.