Radentscheid Weimar läutet Endspurt für Sammelaktion ein

Diese Aufnahme entstand bei der jüngsten Fahrraddemo am 28. Oktober.

Weimar. Bis zum 18. Dezember müssen rund 4000 Unterschriften für das Bürgerbegehren eingehen. Unterstützung sogar von einem Studenten aus Madrid.

Endspurt für Radentscheid Weimar: Noch bis 18. Dezember können alle wahlberechtigten Weimarerinnen und Weimarer über 16 Jahren die von der Initiative aufgestellten Forderungen für eine bessere Radinfrastruktur in Weimar mit ihrer Unterschrift unterstützen. Bis dahin müssen auch ausgefüllte Listen vorliegen, um sie der Stadt zu übermitteln.

Das Sammeln hatte am 19. August begonnen. Das Ziel der ehrenamtlich Engagierten ist, rund 4000 Unterschriften zusammenzubringen. Dann gilt das Begehren als erfolgreich. Binnen zwei Monaten nach dem Einreichen der Unterschriften müsse sich die Stadt mit den Forderungen befassen und sich zum weiteren Vorgehen positionieren, heißt es in einer Presseinformation. „Uns haben schon sehr, sehr, sehr viele ausgefüllte Unterschriftenlisten erreicht“, betonte Laura Boeger vom Radentscheid, und fügte hinzu: „Wir sammeln zum Glück auch nicht alleine, sondern können auf viele hochmotivierte Menschen und ein großartiges Netzwerk vertrauen, das sich mit uns für besseres, stressfreieres und sicheres Radfahren in Weimar einsetzt.“

TA-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Netzwerk sei breit aufgestellt: Neben zahlreichen kleineren Geschäften, Cafés und Läden seien die Bauhaus-Uni, die Hochschule für Musik, das DNT, die Gedenkstätte Buchenwald oder die Klassik-Stiftung prominente Unterstützer. Den inoffiziellen Titel der am weitesten gereisten Unterschrift holte ein Weimarer, der zurzeit in Madrid studiert.

„Wenn wir unterschriftenmäßig noch einmal richtig in die Pedale treten, haben wir die 4000er-Marke schon so gut wie geknackt’’, berichtete Julia Bee. Ein „Puffer“ sei wichtig, weil nicht sicher sei, ob jede Unterschrift gültig ist. „Wir freuen uns darum über alle, die sich unseren Endspurt anschließen, zum Stift greifen und in ihrem Bekanntschaftskreis eine Liste rumgeben!’’

Listen zum Ausdrucken, Infos zu den Abgabestellen und zu den Forderungen stehen auf der Webseite der Initiative.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Netz unter: www.radentscheid-weimar.de