Ramsla. Reichlich Futter hat das Knutfeuer, an dem die Ramslaer am kommenden Freitag feiern.

Ramsla feiert sein Knutfest

Mit einem geselligen Knutfeuer wollen sich am Freitag, 24. Januar, die Ramslaer von ihren ausgedienten Weihnachtsbäumen verabschieden. Auf dem Feuerplatz am Ortsausgang in Richtung Schwerstedt hat sich bereits reichlich Futter für die Flammen aufgetürmt. Auch eine Baumsammeltour durchs Dorf hat die örtliche Feuerwehr in dieser Woche hinter sich gebracht. Um 16 Uhr soll das Knutfest beginnen. Gegen 17.30 Uhr wird das Feuerwehr entfacht. Am Freitag nächster Woche trifft sich Ramslas Wehr dann um 18.30 Uhr in der Gaststätte zur Jahreshauptversammlung.