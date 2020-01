Bad Berka. Zu einem beeindruckend bebilderten Reisevortrag öffnet sich am Dienstag Bad Berkas Adelsberg-Klinik.

Reisebilder aus Fernost

Sie liebt es zu reisen und zu fotografieren. Von beidem kann sich ihr Publikum am Dienstag, 28. Januar, einen Eindruck verschaffen. In der Kurstädter Adelsberg-Klinik hält die Bad Berkaerin Helga Klameth einen authentischen Bildervortrag über Vietnam und Laos. Ihre Fotos und ihre Schilderungen sind ab 19 Uhr am Erlenweg zu erleben. Der Eintritt kostet 2 Euro.